Каманцев считает, что председатель судейства УЕФА сохранил хорошее отношение к Карасеву

В начале сентября российский арбитр принял участие в сборе судей УЕФА в Швейцарии

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) итальянец Роберто Розетти сохранил хорошее личностное отношение к российскому арбитру Сергею Карасеву. Такое мнение ТАСС высказал председатель судейского комитета и экспертно судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

С 3 по 6 сентября Карасев принял участие в сборе судей УЕФА в швейцарском Сьоне.

"Итог поездки Сергея Карасева на сбор УЕФА можно подвести один, - сказал Каманцев. - В плане работы с УЕФА ничего не поменялось. То есть он приехал, прошел сбор, это был такой же сбор, как и все остальные, за исключением каких-то там личных моментов, которые другие судьи могли ему задавать. Это относится больше не к футболу, а к обычной жизни. В футбольном плане ничего не поменялось. Это был сбор элитных судей УЕФА, в нем участвовали самые лучшие судьи Европы, их не так много. От России это только Сергей Карасев".

"Реакция председателя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти? Он вызвал Сергея Карасева, Розетти с ним давно знаком, еще с российских времен. Поэтому я думаю, что Розетти в личностном плане к Карасеву относился и относится хорошо. Остальные вопросы политики, которые в УЕФА должны учитывать, - неназначение российских арбитров не связано с профессиональным отношением или личностным, это политический вопрос, который никуда не денется", - добавил Каманцев.

11 сентября пресс-служба УЕФА сообщила, что российский арбитр Вера Опейкина обслужит матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана. "После вызова Сергея Карасева на сбор для нас не является сильно неожиданным это назначение. Опять же Кирилл Левников уже судил финал чемпионата Ассоциации футбола Центральной Азии, что нас должно удивлять, - сказал Каманцев. - Там, где можно нас назначить, я думаю, что наших арбитров будут назначать. В России есть сомнения по поводу качества наших арбитров, а в Европе, как вы видите, сомнения нет, они соответствуют элитному уровню. Поэтому для меня это сюрпризом не является. Политика сегодня такая, завтра другая, я ее прогнозировать не могу".