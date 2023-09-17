УЕФА не уведомлял РФС о возобновлении работы арбитров из России после назначения Опейкиной

По словам председателя судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павла Каманцева, организация и не должна этого делать

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не уведомлял Российский футбольный союз (РФС) о возобновлении работы российских арбитров на матчах под эгидой организации после назначения Веры Опейкиной, так как такие заявления не предусмотрены. Об этом ТАСС рассказал председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев.

11 сентября пресс-служба УЕФА сообщила, что российский арбитр Опейкина обслужит матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана.

"В УЕФА работает большое количество юристов, как в большой корпорации, - сказал Каманцев. - Соответственно их юристы им говорят, что УЕФА не должен делать ничего особенного, никому ничего говорить. Мы этого и не ожидаем. Потому что если УЕФА что-то скажет, то возникают юридические последствия и прочее. Есть процедура, она для всех федераций одинаковая, наша федерация не отличается от других. Никаких отдельных шагов и действий мы не ожидаем от УЕФА".

"Наша задача - чтобы наш арбитр в любой момент был доступен для международных соревнований, для нас это слава, опыт, мы в этом заинтересованы. Каким-то другим способом влиять федерация не может никогда. Будет ли разделять УЕФА матчи, для которых будут назначены российские арбитры? Я могу только предполагать, я не нахожусь на их месте, думаю, что будут учитываться масса критериев, эти критерии предсказать невозможно, поскольку каждую неделю в нашем мире что-то происходит, что-то может прибавляться или убавляться", - добавил собеседник агентства.

Каманцев назвал задачу судейского департамента РФС. "Наши права они никак не нарушают, как-то повлиять на эту ситуацию мы тоже не можем. Мы надеемся за эти годы вырастить новое поколение судей, которое будет ими очень востребовано, что они никогда не смогут от них отказаться, - отметил он. - Это наша задача, на что мы можем повлиять. Соответственно у нас сейчас новые арбитры, новые линии вмешательства, новый руководитель департамента судейства, суперкачественный. Мы сейчас создали все условия, чтобы сделать следующий шаг и получить новое поколение арбитров, которое будет востребовано УЕФА".

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.