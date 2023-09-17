Российские фигуристы Морозова и Еременко пока не собираются возвращаться в США

Дуэт в воскресенье выступил с произвольным танцем на контрольных прокатах национальной сборной в Москве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Выступающие в танцах на льду Аннабель Морозова и Игорь Еременко пока готовятся к соревнованиям в России и не собираются возвращаться тренироваться в США. Об этом они рассказали журналистам на контрольных прокатов сборной России в Москве.

"Пока мы здесь, тренируемся, - сказал Еременко о возможном возвращении в США. - Пока старты здесь, будем к ним готовиться".

Морозова также рассказала о произвольном танце дуэта. "У нас у обоих была сложная ситуация, но мы встретились и все сложилось, как пазл", - отметила она.

Морозовой 22 года, до декабря 2022 года она выступала в дуэте с Дэвидом Нарижным. Спортсмены стали победителями этапов Гран-при России в Москве и Казани. Еременко 26 лет, он выступал в дуэте с Софьей Шевченко, с которой стал победителем юниорского финала Гран-при (сезон-2018/19) и бронзовым призером юниорского чемпионата мира (2019).