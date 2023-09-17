Крылова заявила, что фигуристы Кагановская и Некрасов пока не являются дуэтом

В конце лета стало известно о распаде дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Говорить о фигуристах Василисе Кагановской и Максиме Некрасове как о новом танцевальном дуэте пока преждевременно. Об этом журналистам заявила их тренер Анжелика Крылова.

Кагановская начала кататься с Некрасовым после расставания в конце августа с Валерием Ангелополом.

"Про новую пару ничего не могу сказать, они только скатываются. Пока нельзя говорить, состоится она или нет", - сказала Крылова.

Кагановской 17 лет, она выступала с Ангелополом с 2018 года. Спортсмены тренировались под руководством Крыловой. Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Кагановская и Ангелопол дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров.