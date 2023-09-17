Мишин рассказал о подготовке фигуристов перед началом нового сезона

Специалист отметил, что тренировки его подопечных пока идут сложно

ТАСС, 17 сентября. Заслуженный тренер России Алексей Мишин считает главной задачей подвести своих подопечных к новому сезону в хорошей форме. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

16 и 17 сентября фигуристы участвуют в контрольных прокатах. Мероприятие проходит во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.

"Волнует, чтобы ребята подошли в нормальной форме, пока сложно идут тренировки, - сказал Мишин. - Замыслы программ неплохие. Клоун у Жени (Евгения Семененко - прим. ТАСС) - тяжелый жанр, это тебе не блюз. Это сложный и рискованный жанр. Волнует, как научить прыжкам Матвея [Ветлугина]. Он очень работоспособный, но есть вопросы с техникой. Как выглядит [Елизавета] Туктамышева! Изысканно. Главное, что в ней есть какая-то изюминка".

Туктамышевой 26 лет, на ее счету золотая и серебряная медаль чемпионатов мира, она является бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото командного чемпионата мира 2021 года. В декабре 2022 года Туктамышева завоевала бронзовую медаль чемпионата России, приняв участие в 15-м национальном первенстве в карьере. По этому показателю она сравнялась с рекордсменами Константином Меньшовым и Сергеем Вороновым. На счету 20-летнего Семененко золотая медаль командного чемпионата мира 2021 года, в сезоне-2022/23 он завоевал золото чемпионата России, а также одержал победу на шестом этапе Гран-при России.