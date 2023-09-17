Родионенко считает, что российские гимнасты могут отказаться от выступления на Кубке мира

Старший тренер национальной сборной также сообщила, что Международная федерация гимнастики в июне приняла решение выделить отечественным спортсменам шесть квот для участия в соревнованиях

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российские гимнасты могут отказаться от предложения выступить на этапах Кубка мира в 2024 году, если условия их участия будут неприемлемыми. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Если нашим гимнастам предложат выступать на этапах Кубка мира на условиях, которые будут идентичны сегодняшним рекомендациям Международного олимпийского комитета, то они, конечно, откажутся, - сказала Родионенко. - Отказ от государственной поддержки, запрет на выступление спортсменов, представляющих силовые структуры, - для нас эти условия неприемлемы".

Старший тренер сборной России отметила, что решение Международной федерации гимнастики (FIG) выделить российским спортсменам шесть квот (по три - мужчинам и женщинам) было принято в июле на исполкоме организации. Родионенко считает: чтобы отобраться на Олимпиаду, россиянам нужно завоевывать на этих турнирах только призовые места.

"Когда наступит ясность с условиями нашего выступления на международных стартах, мы будем принимать решение, кого из гимнастов заявить на эти старты. На этапах Кубка мира будут разыграны олимпийские квоты на отдельных снарядах", - подчеркнула собеседница ТАСС.

Квалификационные этапы Кубка мира пройдут в феврале и марте 2024 года в Каире, Котбусе (Германия), Дохе и Баку.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сообщил ТАСС, что FIG намерена определить критерии допуска российских и белорусских спортсменов на международные старты к середине сентября. В настоящее время россияне и белорусы лишены возможности выступать на турнирах FIG.