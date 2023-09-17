Степанова и Букин сравнили прокаты сборной России по фигурному катанию с соревнованиями

Для танцевального дуэта это выступление стало первым после полуторагодичного перерыва

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, контрольные прокаты сборной России восприняли как соревнования. Об этом они рассказали журналистам.

Для дуэта этот прокат стал первым после полуторагодичного перерыва - Степанова уходила в декрет.

"Это было невероятно - нервы, словно это соревнования, - сказал Букин. - Очень серьезные, наподобие этапов Гран-при. Получили невероятное удовольствие, потому что давно не выступали. Будем работать с еще большей силой. Эти прокаты показали нам, где наши ошибки".

"Я еще в прокате, - отметила Степанова. - Сначала было нервно, потом по ходу мы набирали. Хочу огромное спасибо сказать зрителям. После каждого эффектного элемента аплодировали, кричали".