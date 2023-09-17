Фигуристка Акатьева снялась с контрольных прокатов из-за проблем со здоровьем

В воскресенье чемпионка России должна была выступить с произвольной программой

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Действующая чемпионка России фигуристка Софья Акатьева не сможет выступить с произвольной программой на контрольных прокатах национальной сборной из-за проблем со здоровьем. Об этом журналистам сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

"Софья Акатьева снялась с произвольной программы по медицинским причинам", - сказала Ермолина.

Акатьевой 16 лет. На ее счету, помимо победы на чемпионате России в 2022 году, две золотые медали этапов юниорской серии Гран-при. Фигуристка дважды побеждала в финале Кубка России среди юниоров и дважды - на первенстве России среди юниоров. На счету Акатьевой серебро и бронза этапов Гран-при России среди взрослых.