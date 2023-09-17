Биатлонистка Резцова заявила, что верит в допуск россиян на Олимпиаду

Спортсменка отметила, что будет делать все, чтобы быть готовой выступать на мировом уровне

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр биатлонистка Кристина Резцова надеется на допуск и участие российских спортсменов в Олимпиаде 2026 года. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Конечно, хотелось бы выступить на следующей Олимпиаде, очень надеюсь и верю в то, что нас туда допустят, и сделаю все возможное, чтобы за предстоящие сезоны быть готовой к мировому уровню и, когда нас туда выпустят, выступать там достойно", - ответила она на вопрос о перспективах выступить на Олимпиаде.

Резцова отметила, что к отстранению российских биатлонистов от международных стартов она относится спокойно, потому что на данный момент у спортсменов нет другого выбора.

В воскресенье сборная Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе Резцовой, Екатерины Носковой, Алины Кудисовой и Елизаветы Каплиной стала второй в эстафетной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Тюмени. Соревнования завершатся 19 сентября.