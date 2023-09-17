Футболист "Монако" Головин забил гол и отдал передачу в матче с "Лорьяном"

Игра чемпионата Франции закончилась со счетом 2:2

ТАСС, 17 сентября. Футболисты "Монако" со счетом 2:2 сыграли вничью с "Лорьяном" в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции.

В составе "Монако" голы забили Александр Головин (17-я минута) и Фоларин Балоган (69), которому ассистировал российский полузащитник. У "Лорьяна" отличились Тосин Айегун (2), Ромэн Фавр (90+8). В прошлом туре в ворота "Лорьяна" гол забил российский полузащитник "Гавра" Далер Кузяев.

Головин вызывался в сборную России на сентябрьский товарищеский матч с командой Катара (1:1), в расположение "Монако" игрок вернулся 14 сентября. В текущем сезоне Головин забил два гола и отдал одну передачу в пяти матчах.

"Монако" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 11 очков в пяти турах. "Лорьян" идет 10-м, имея на счету 6 очков после пяти встреч. В следующем туре "Монако" 22 сентября примет "Ниццу", а "Лорьян" днем позднее в гостях встретится с "Нантом".