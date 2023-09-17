"Стрела" впервые выиграла Кубок России по регби

В финале казанская команда обыграла красноярский "Красный Яр"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Казанская "Стрела" обыграла красноярский "Красный Яр" в финальном матче PARI - Кубка России по регби. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Матч завершился со счетом 23:12 в пользу казанского клуба. Это первый в истории "Стрелы" титул победителя Кубка России. До сезона-2020/21 казанцы не играли в высшем дивизионе чемпионата страны.

"Красный Яр" побеждал в турнире 10 раз, красноярцы являются самой титулованной командой Кубка России. На счету клуба также 10 побед в чемпионате России. В прошлом году Кубок России выиграл красноярский "Енисей".