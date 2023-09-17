Туктамышева назвала ударом для Гуменника отказ от программы на музыку Rammstein

В субботу фигурист объяснил отказ от короткой программы независящими от него причинами

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вынужденное решение Петра Гуменник отказаться от короткой программы на музыку немецкой группы Rammstein незадолго до начала прокатов сборной России стало для фигуриста ударом по эмоциональному состоянию. Такое мнение журналистам высказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

Победитель финала Гран-при России Гуменник в субботу сообщил, что был вынужден отказаться от программы по независящим от него обстоятельствам.

"Обидно, ведь спортсмен готовил программу четыре месяца, - сказала Туктамышева. - Это всегда удар по эмоциональному состоянию. Знаю Петю, он кайфовал - он любит Rammstein, кайфовал всем сердцем. Обидно. Но я не удивлена. Хочу пожелать Пете удачи и сил - моральных и физических. Есть еще альтернатива рока, старая классика".

В воскресенье в соцсетях появился комментарий тренера фигуриста Вероники Дайнеко, которая объяснила отказ от программы появлением жалобы , в котором выбранная музыка называлась "непатриотичной". Письмо с жалобой Дайнеко показала тренер Тамара Москвина. Москвина в комментарии ТАСС заявила, что не знает о заявлении Дайнеко. ТАСС запросил комментарий Федерации фигурного катания на коньках России.