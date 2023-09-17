Фигуристка Синицына рассказала, что проткнула себе ногу перед прокатом программы в Москве

Несмотря на повреждение, спортсменка выступила с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Ксения Синицына проткнула себе ногу перед демонстрацией произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в Москве. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

"На одной ноге могу стоять, - сказала Синицына. - Тренировка шла хорошо, в рабочем режиме - катала произвольную, оставалось две минуты. Заходила на лутц, и нога соскочила - теперь дырка в правом коньке, проткнула себе ногу".

"Еле шла, долго замораживали ногу, пыталась ее разминать - бесполезно. Все заклеили, переклеили. Я очень хотела показать свою новую программу, но только дупли смогла отпрыгать. Очень не по себе сейчас - хотела показать наработанные элементы", - добавила она.

Синицыной 19 лет, она является чемпионкой юношеских Олимпийских игр. Фигуристка выразила надежду, что ей удастся быстро залечить травму.