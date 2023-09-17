Фигуристка Горбачева оценила первые после исчезновения прокаты программ

По мнению спортсменки, ей предстоит еще много работы как над исполнением, так и над образами

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Алина Горбачева не до конца довольна качеством исполнения короткой и произвольной программ на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Об этом Горбачева рассказала журналистам.

Горбачева впервые выступила перед зрителями после ситуации с исчезновением в конце августа.

"Прокат был не стопроцентным, надо еще работать и работать как над катанием, так и над образом", - сказала Горбачева.

Фигуристка отметила, что ее произвольная программа поставлена на тему из сериала "Ход королевы". "Мне не сложно было вжиться - эта музыка западает мне в душу, мне нравится этот образ. Вижу ли я в ней себя? В чем-то, наверное, да. Шахматы тоже спорт", - отметила 16-летняя фигуристка.