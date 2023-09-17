Сайнс прервал рекордную серию побед Ферстаппена на этапах Гран-при "Формулы-1"

Второе место на Гран-при Сингапура занял Ландо Норрис, третьим финишировал Льюис Хэмилтон

ТАСС, 17 сентября. Испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Сингапура. Соревнования прошли на городской трассе по улицам города-государства Сингапур.

Сайнс прервал рекордную серию нидерландского пилота команды "Ред Булл" Макса Ферстаппена из 10 побед на этапах Гран-при. Второе место в гонке занял британец Ландо Норрис ("Макларен"), третьим стал его соотечественник Льюис Хэмилтон ("Мерседес").

На последнем круге шедший на третьей строчке британец Джордж Расселл ("Мерседес") не справился с управлением и сошел с дистанции. Впервые в нынешнем сезоне победу на этапе Гран-при одержал не гонщик команды "Ред Булл". Ранее 12 гонок выиграл действующий чемпион мира Ферстаппен, 2 - его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Ферстаппен на Гран-при Сингапура занял пятое место, Перес стал восьмым.

Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачете чемпионата мира, набрав 374 очка. Второе место занимает Перес (223 очка), на третье место поднялся Хэмилтон (180). Занимавший третью строчку испанец Фернандо Алонсо (170) из "Астон Мартин" впервые в текущем сезоне не смог попасть в очковую зону, финишировав 15-м.

В Кубке конструкторов лидирует "Ред Булл" (597 очков). В тройке лидеров также находятся "Мерседес" (289) и "Феррари" (265).

Следующий этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" пройдет в Японии с 22 по 24 сентября.