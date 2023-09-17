Более 300 человек из восьми стран приняли участие в Алтайской регате

Соревнования проходили в течение трех дней в Барнауле

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 300 человек приняли участие в Алтайской регате - Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко. Об этом ТАСС рассказали организаторы соревнований.

Международный турнир по гребле на байдарках и каноэ проходил в течение трех дней на Гребном канале в Барнауле. Кульминацией турнира стала "Гонка чемпионов", в которой приняли участие 40 ведущих байдарочников и каноистов из России, Белоруссии, Болгарии, Колумбии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Чили, среди которых были призеры Олимпийских игр, многократные чемпионы Европы и мира, участники чемпионата мира 2023 года в Дуйсбурге.

В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который выступил с приветственной речью.

В заезде смешанных каноэ-двоек победу одержал российско-белорусский экипаж Захара Петрова и Юлии Трушкиной. Второе место в финале заняли колумбийцы Алехандро Родригес и Мануэла Гомес, третьими стали россиянка Олеся Ромасенко и белорус Артем Козырь.