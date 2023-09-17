Головин заявил, что чувствует дополнительную ответственность в роли капитана в "Монако"

В матче с "Лорьяном" после замены Виссама Бен-Йеддера капитанская повязка перешла к российскому полузащитнику

ТАСС, 17 сентября. Российский футболист "Монако" Александр Головин чувствует дополнительную ответственность, играя с капитанской повязкой. Об этом Головин рассказал "Спорт-Экспрессу".

В воскресенье "Монако" сыграл вничью с "Лорьяном" (2:2) в матче пятого тура чемпионата Франции. Головин отметился забитым мячом и результативной передачей. На 66-й минуте после замены Виссама Бен-Йеддера капитанская повязка перешла к российскому полузащитнику.

"Не придаю этому большого значения. Так получилось, что после замен остался самым опытным на поле, кто, наверное, дольше всех играет за "Монако". Понимаю, что это дополнительная ответственность. Это приятно, но гораздо важнее было выиграть, обидно, что потеряли два очка", - отметил Головин.

"Пропустили быстрый гол, потом было тяжело вскрывать оборону, они организованно защищались большими силами, практически не оставляя свободных зон. В такой ситуации нужен был нестандартный ход. Мы провели хорошую атаку, и у меня получилось забить. После перерыва владели преимуществом, вышли вперед, но не сумели удержать победный счет", - добавил российский полузащитник.

В текущем сезоне Головин забил два гола и отдал одну передачу в пяти матчах. "Монако" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 11 очков в 5 турах. "Лорьян" идет 10-м, имея на счету 6 очков после 5 встреч. В следующем туре "Монако" 22 сентября примет "Ниццу".