Дзюдоисты из 20 регионов России участвовали в турнире в честь 100-летия московского спорта

На соревнованиях выступили более 100 спортсменов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 100 дзюдоистов в возрасте до 21 года из 20 регионов России приняли участие в турнире, посвященном празднованию 100-летия московского спорта. Соревнования прошли в столичном Центре спорта и образования "Самбо-70".

Соревнования прошли 16-17 сентября.

"Финальная часть соревнования стала настоящим украшением турнира, дзюдоисты порадовали красивой борьбой, - рассказал ТАСС по итогам турнира призер Олимпийских игр Юрий Степкин. - Этот старт может стать традиционным и проходить как этап отбора на первенство страны. Москва - родной регион для многих титулованных дзюдоистов прошлого и настоящего, поэтому вдвойне символично, что Федерация дзюдо Москвы решила отметить 100-летие столичного спорта таким образом".