Семин считает, что при отставке тренера клубы должны покидать спортивные директора

В воскресенье "Сочи" объявил о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Хохловым

ТАСС, 17 сентября. Спортивные директора футбольных клубов должны уходить со своих постов в случае отставок главных тренеров. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.

В воскресенье "Сочи" объявил о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Хохловым по обоюдному согласию сторон.

"Мы видим, что это уже не первая отставка главного тренера, то же самое было недавно в "Факеле". Мне кажется, вся проблема в том, что когда есть неудовлетворительные результаты, то покидать клуб должен и главный тренер, и спортивный директор. Потому что они отвечают за комплектацию и подготовку команды. Когда два человека будут уходить, тогда будет меньше изменений в тренерском штабе", - сказал Семин.

Отставка Хохлова стала четвертой в текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги. Ранее в "Ахмате" Сергея Ташуева сменил Мирослав Ромащенко, в "Оренбурге" место Иржи Ярошика занял Давид Деограсия, в "Факеле" Вадима Евсеева сменил Ташуев.