17 сентября, 15:43
Фигурное катание

Бойкова и Козловский заявили, что расстались с тренером Москвиной на дружеской ноте

Софья Сандурская/ ТАСС
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
© Софья Сандурская/ ТАСС

В мае пара перешла в группу Этери Тутберидзе, где работает под руководством Максима Транькова

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский расстались с тренером Тамарой Москвиной на дружеской ноте и сохранили с ней прекрасные отношения. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления на контрольных прокатах сборной России в Москве.

Пара ушла от Москвиной в группу Этери Тутберидзе в мае.

"Мы общаемся, мы в прекрасных отношениях с нашим прежним тренерским штабом", - сказала Бойкова.

"Мы проработали с ней восемь лет, все, что выиграли, мы выиграли под ее руководством, - отметил Козловский. - Мы расстались на дружеской ноте - она всегда была дипломатом, настоящим профессионалом. Она побеседовала с нами и отпустила в новую историю. Восемь лет не могли пройти бесследно".

В группе Тутберидзе пара работает под руководством олимпийского чемпиона Максима Транькова. "С Траньковым работается отлично, - отметил Козловский. - Есть стереотип, что олимпийские чемпионы не всегда становятся хорошими тренерами. Но Максим демонстрирует, что он отличный специалист в фигурном катании". 

Теги:
Фигурное катаниеМосквина, Тамара Николаевна
© Информационное агентство ТАСС
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