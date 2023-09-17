17 сентября, 16:17
Футбол в России

Семак допустил, что "Зенит" может пополнить футболист без команды

Петр Ковалев/ ТАСС
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Петр Ковалев/ ТАСС

Главный тренер петербургской команды отметил, что у клуба есть возможность включить в заявку еще одного иностранного игрока

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" может подписать контракт с игроком - свободным агентом. Об этом на пресс-конференции после матча с казанским "Рубином" заявил главный тренер команды Сергей Семак.

"Зенит" в воскресенье в гостях обыграл "Рубин" со счетом 3:0.

"Вероятность такая существует, у нас есть возможность в заявку включить еще одного игрока, даже иностранца, поэтому будем смотреть, может получиться, может не получиться, наверно, маловероятно", - сказал Семак, отвечая на соответствующий вопрос.

В летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили вратарь Денис Адамов, защитники Страхиня Эракович, Марио Фернандес, полузащитники Александр Коваленко, Ярослав Михайлов, Ду Кейрос, нападающий Вильсон Изидор. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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