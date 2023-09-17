17 сентября, 16:18
КХЛ

СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, уступив "Сибири"

Петр Ковалев/ ТАСС
Главный тренер СКА Роман Ротенберг
© Петр Ковалев/ ТАСС

Армейцы занимают предпоследнее, 10-е место в таблице Западной конференции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 1:2 уступил новосибирской "Сибири" и потерпел пятое поражение подряд в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметился Тэйлор Бек (4-я и 20-я минуты). У проигравших отличился Валентин Зыков (36).

Вторую шайбу "Сибирь" забросила, играя впятером против троих соперников. Нападающий СКА Брендэн Лайпсик был наказан малым штрафом за оскорбление судей и неспортивное поведение. По итогам того же эпизода арбитры наложили на СКА командный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны тренерского штаба команды.

СКА в пяти последних матчах регулярного чемпионата не набрал ни одного очка. Команда из Санкт-Петербурга с 4 очками после 7 матчей занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА 20 сентября примет череповецкую "Северсталь".

"Сибирь" прервала серию из трех поражений. Новосибирцы одержали первую победу в основное время в текущем сезоне и с 7 очками после 7 игр располагаются на 7-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче 21 сентября "Сибирь" примет омский "Авангард".

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ЦСКА

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Динамо Мн

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СКА

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Витязь

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Металлург

7

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1

1

21-17

11

2

Ак Барс

7

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0

0

0

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24-16

10

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Авангард

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3

2

0

0

0

1

19-13

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4

Трактор

7

4

0

0

0

1

2

16-17

9

5

Автомобилист

7

3

1

0

0

1

2

18-12

9

6

Лада

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3

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0

0

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3

16-16

7

7

Сибирь

7

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1

0

3

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Салават Юлаев

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0

0

0

0

2

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Амур

6

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1

0

0

0

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Барыс

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1

0

0

1

2

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14-20

5

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Адмирал

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0

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1

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Нефтехимик

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1

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