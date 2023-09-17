СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, уступив "Сибири"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 1:2 уступил новосибирской "Сибири" и потерпел пятое поражение подряд в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
В составе победителей заброшенными шайбами отметился Тэйлор Бек (4-я и 20-я минуты). У проигравших отличился Валентин Зыков (36).
Вторую шайбу "Сибирь" забросила, играя впятером против троих соперников. Нападающий СКА Брендэн Лайпсик был наказан малым штрафом за оскорбление судей и неспортивное поведение. По итогам того же эпизода арбитры наложили на СКА командный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны тренерского штаба команды.
СКА в пяти последних матчах регулярного чемпионата не набрал ни одного очка. Команда из Санкт-Петербурга с 4 очками после 7 матчей занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА 20 сентября примет череповецкую "Северсталь".
"Сибирь" прервала серию из трех поражений. Новосибирцы одержали первую победу в основное время в текущем сезоне и с 7 очками после 7 игр располагаются на 7-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче 21 сентября "Сибирь" примет омский "Авангард".
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6
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26-16
10
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Динамо М
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4
1
0
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0
2
22-13
10
3
Спартак
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4
0
0
0
1
2
25-21
9
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Сочи
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3
1
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0
0
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20-20
8
5
Локомотив
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3
1
0
0
0
2
14-15
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6
Куньлунь РС
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1
0
0
0
4
18-24
8
7
Северсталь
5
3
0
0
0
1
1
22-17
7
8
ЦСКА
7
2
1
0
0
1
3
19-20
7
9
Динамо Мн
6
1
1
0
0
1
3
22-19
5
10
СКА
7
2
0
0
0
0
5
12-16
4
11
Витязь
7
0
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1
0
0
6
10-26
2
1
Металлург
7
4
1
0
0
1
1
21-17
11
2
Ак Барс
7
4
1
0
0
0
2
24-16
10
3
Авангард
6
3
2
0
0
0
1
19-13
10
4
Трактор
7
4
0
0
0
1
2
16-17
9
5
Автомобилист
7
3
1
0
0
1
2
18-12
9
6
Лада
7
3
0
0
0
1
3
16-16
7
7
Сибирь
7
1
1
1
1
0
3
13-19
7
8
Салават Юлаев
5
3
0
0
0
0
2
13-10
6
9
Амур
6
2
1
0
0
0
3
16-17
6
10
Барыс
6
1
0
0
1
2
2
14-20
5
11
Адмирал
6
1
0
0
1
1
3
15-19
4
12
Нефтехимик
6
1
0
0
0
1
4
12-24
3