СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, уступив "Сибири"

Армейцы занимают предпоследнее, 10-е место в таблице Западной конференции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 1:2 уступил новосибирской "Сибири" и потерпел пятое поражение подряд в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметился Тэйлор Бек (4-я и 20-я минуты). У проигравших отличился Валентин Зыков (36).

Вторую шайбу "Сибирь" забросила, играя впятером против троих соперников. Нападающий СКА Брендэн Лайпсик был наказан малым штрафом за оскорбление судей и неспортивное поведение. По итогам того же эпизода арбитры наложили на СКА командный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны тренерского штаба команды.

СКА в пяти последних матчах регулярного чемпионата не набрал ни одного очка. Команда из Санкт-Петербурга с 4 очками после 7 матчей занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА 20 сентября примет череповецкую "Северсталь".

"Сибирь" прервала серию из трех поражений. Новосибирцы одержали первую победу в основное время в текущем сезоне и с 7 очками после 7 игр располагаются на 7-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче 21 сентября "Сибирь" примет омский "Авангард".

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Торпедо 6 5 0 0 0 0 1 26-16 10 2 Динамо М 7 4 1 0 0 0 2 22-13 10 3 Спартак 7 4 0 0 0 1 2 25-21 9 4 Сочи 7 3 1 0 0 0 3 20-20 8 5 Локомотив 6 3 1 0 0 0 2 14-15 8 6 Куньлунь РС 8 3 1 0 0 0 4 18-24 8 7 Северсталь 5 3 0 0 0 1 1 22-17 7 8 ЦСКА 7 2 1 0 0 1 3 19-20 7 9 Динамо Мн 6 1 1 0 0 1 3 22-19 5 10 СКА 7 2 0 0 0 0 5 12-16 4 11 Витязь 7 0 0 1 0 0 6 10-26 2