Тренер "Рубина" Рахимов считает, что в моменте с первым голом "Зенита" был офсайд

Казанская команда в матче чемпионата России уступила петербуржцам со счетом 0:3

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов считает, что судьи ошибочно засчитали первый гол "Зенита" в матче восьмого тура чемпионата России по футболу, так как французский нападающий Вильсон Изидор был в офсайде. Такое мнение Рахимов высказал на послематчевой пресс-конференции.

"Зенит" в воскресенье в гостях обыграл "Рубин" со счетом 3:0.

"Нам показалось, что при первом годе был офсайд, и потом мы посмотрели, там, в принципе, он был. Почему его не проверили, я не понимаю, потому что там даже по линии травы видно, что голова и корпус впереди во время паса. Видимо, посчитали, что не могут так часто они быть в офсайде", - сказал тренер "Рубина".

Комментируя работу клуба в летнее трансферное окно, Рахимов отметил, что новые игроки появились в команде с опозданием, поэтому их придется включать в работу в режиме цейтнота. "То, что мы сейчас взяли игроков, - конечно же, немного опоздали. У нас были определенные проблемы, надо все-таки с понимание отнестись к этому моменту. В клубе тоже хотели, искали возможности усилиться. Немножко поздно у нас получилось, но ничего не поделаешь, теперь придется в цейтноте все это вписывать в команду. А так все нормально", - сказал он.

В последний день трансферного окна "Рубин" подписал контракты с пятью новыми футболистами.