Чесноков назвал ожидаемой победу Рублева на выставочном турнире в Германии

Россиянин победил в финале соревнований во Франкфурте-на-Майне болгарина Григора Димитрова

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Победа российского теннисиста Андрея Рублева на выставочном турнире в германском Франкфурте-на-Майне была ожидаемой, так как по уровню он был выше своих соперников. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В полуфинале Рублев обыграл француза Бенуа Пэра, а в финале победил болгарина Григора Димитрова. На групповом этапе россиянин уступил аргентинцу Диего Шварцману и победил француза Гаэля Монфиса и американца Кристофера Юбэнкса.

"То, что Рублев выиграл - это здорово. С другой стороны, его победа была довольно ожидаемой, потому что, кроме него, из топ-10 мирового рейтинга был только Каспер Рууд (десятая ракетка мира - прим. ТАСС), но он с ним не сыграл, а остальных должен был обыгрывать. В любом случае, то, что на такие турниры приглашают наших теннисистов, несмотря на сложную ситуацию в мире, очень хорошо. Приятно, что организаторы теннисных турниров сохраняют здравомыслие и не идут на поводу у политиков", - сказал Чесноков.

Рублеву 25 лет, он является шестой ракеткой мира. На его счету 14 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, 2 из которых он завоевал в текущем сезоне. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.