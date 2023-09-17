17 сентября, 16:44,
обновлено 17 сентября, 16:48
Чемпионат мира по борьбе

Россиянин Магомедов стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе

EPA-EFE/ ANDRZEJ LANGE
Абасгаджи Магомедов
© EPA-EFE/ ANDRZEJ LANGE

В финале спортсмен уступил представителю США Виталию Аруджау

БЕЛГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов, выступающий в весовой категории до 61 кг, завоевал серебряную медаль чемпионата мира. Соревнования проходят в Белграде.

В финальной схватке Магомедов уступил представителю США Виталию Аруджау со счетом 9:10. Бронзовыми призерами стали Тайирбек Жумашбек из Киргизии и Шота Партенадзе из Грузии.

Магомедову 25 лет, он является чемпионом мира и Европы, а также победителем Кубка мира.

В апреле Объединенный мир борьбы допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе. 

© Информационное агентство ТАСС
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