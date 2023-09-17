Чесноков: теннисистка Корнеева добилась хороших результатов на турнире ITF во Франции

Россиянка проиграла в финале одиночного турнира и одержала победу в парном разряде

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Россиянка Алина Корнеева показала хороший результат и достойную игру на турнире Международной федерации тенниса (ITF) во Франции. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

На турнире во Франции Корнеева вышла в финал одиночных соревнований, где уступила швейцарке Селин Неф, а также вместе с француженкой Фионой Ферро стала победительницей в парном разряде.

"Я считаю, это очень хороший результат, Алина показала достойную игру на турнире. Немного ей не хватило в финале, но поражения в спорте тоже случаются. Я уже много раз говорил, что считаю ее перспективной теннисисткой. Думаю, что, несмотря на проигрыш, она получит еще больше уверенности после этого турнира", - сказал Чесноков.

Корнеевой 16 лет, она занимает 186-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В 2023 году она выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Australian Open и Roland Garros. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона.