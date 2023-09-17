Фигурист Гуменник надеется, что ему разрешат выступать под музыку Rammstein

Спортсмен ранее сообщил, что был вынужден отказаться от программы по независящим от него обстоятельствам

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Победитель финала Гран-при России 2023 года по фигурному катанию Петр Гуменник надеется, что сможет выступать в короткой программе нового сезона под музыку немецкой группы Rammstein. Об этом Гуменник рассказал журналистам.

Гуменник в субботу сообщил, что был вынужден отказаться от программы по независящим от него обстоятельствам.

"Мне сегодня сообщили, что многие спортсмены поддержали меня. Надеюсь, что это повернется так, что мне будет разрешено катать [программу под музыку Rammstein]. Пока я не знаю, кто запретил и каким образом", - сказал Гуменник.

В воскресенье в соцсетях появилось сообщение тренера фигуриста Вероники Дайнеко, где она объяснила отказ от программы появлением письма с жалобой, в котором выбранная музыка называлась непатриотичной. По ее словам, письмо с жалобой ей показала тренер Тамара Москвина, которая рассказала ТАСС, что не знает о заявлении Дайнеко. ТАСС запросил комментарий Федерации фигурного катания на коньках России.