Российский футболист Миранчук впервые в сезоне вышел на поле в матче чемпионата Италии

"Аталанта" проиграла "Фиорентине" со счетом 2:3

ТАСС, 17 сентября. Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук впервые в текущем сезоне появился на поле в матче чемпионата Италии по футболу. Россиянин вышел на замену на 80-й минуте встречи четвертого тура с "Фиорентиной" (2:3).

27-летний Миранчук не попадал в заявку на предыдущие три игры чемпионата. Он перешел в "Аталанту" в 2020 году из московского "Локомотива". Сезон-2022/23 полузащитник провел в аренде в итальянском "Торино". Всего в чемпионате Италии футболист провел 74 матча, забив 10 голов и отдав 12 результативных передач.

"Аталанта" после четырех матчей набрала шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице. "Фиорентина" с семью очками располагается на седьмой строчке. В следующем матче "Аталанта" 24 сентября примет "Кальяри", "Фиорентина" в тот же день на выезде сыграет с "Удинезе".