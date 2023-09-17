Тренер Гуменника рассказала о письме с жалобой на программу под музыку Rammstein

Фигурист ранее сообщил, что был вынужден отказаться от программы по независящим от него обстоятельствам

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России не рекомендовала победителю финала Гран-при России 2023 года Петру Гуменнику исполнять короткую программу под музыку немецкой группы Rammstein, но прямого запрета не было. Об этом журналистам во время контрольных прокатов сборной России в Москве рассказала тренер фигуриста Вероника Дайнеко.

Гуменник в субботу сообщил, что был вынужден отказаться от программы по независящим от него обстоятельствам.

"Сегодня я оставила комментарий во "ВКонтакте", - сказала Дайнеко о жалобе. - Мне неприятно, что Тамара Николаевна [Москвина] там получилась злыднем, на самом деле она нас оберегала, как мудрый человек, она нас попыталась выручить. Конечно, мне очень хочется, чтобы он катал эту программу. Чье это решение должно быть, я не знаю. Федерация [фигурного катания коньках России] не рекомендовала, но запрета не было".

"Все находятся в ожидании, но в ожидании чего, мы не знаем. Ищем вторую программу - все, что мы можем сейчас сделать. Как повернется ситуация, я не знаю", - отметила она.

Тренер отметила, что жалобу ей показала Москвина в телефоне. "Мы слушаем все мнения, но нам нужно время для размышлений, чтобы вся ситуация разрешилась", - сказала Дайнеко.

В воскресенье в опубликованном в соцсетях заявлении Дайнеко говорилось, что отказ от программы связан с появлением письма с жалобой, в котором выбранная музыка немецкой группы Rammstein называлась непатриотичной. Письмо, по словам Дайнеко, было направлено министру спорта РФ Олегу Матыцину. Тренер Тамара Москвина рассказала ТАСС, что не знает о заявлении Дайнеко. ТАСС запросил комментарий Федерации фигурного катания на коньках России.