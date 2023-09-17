17 сентября, 18:38
Фигурное катание

Федерация фигурного катания России не запрещала Гуменнику использовать музыку Rammstein

В субботу спортсмен сообщил, что был вынужден отказаться от программы по не зависящим от него обстоятельствам

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не запрещала Петру Гуменнику выступать под музыку немецкой группы Rammstein. Об этом ТАСС сообщил исполняющий полномочия президента ФФККР Антон Сихарулидзе.

Победитель финала Гран-при России 2023 года Гуменник в субботу сообщил, что был вынужден отказаться от программы по не зависящим от него обстоятельствам.

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"Нет, конечно", - ответил Сихарулидзе на вопрос корреспондента ТАСС о том, запрещала ли ФФККР использовать музыку группы Rammstein.

В воскресенье в соцсетях появилось сообщение тренера фигуриста Вероники Дайнеко, где она объяснила отказ от программы появлением письма с жалобой, в котором выбранная музыка называлась непатриотичной. По ее словам, письмо с жалобой ей показала тренер Тамара Москвина, которая рассказала ТАСС, что не знает о заявлении Дайнеко. 

Теги:
Фигурное катаниеСихарулидзе, Антон Тариэльевич
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