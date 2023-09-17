Тарасова назвала отличными программы фигуристки Валиевой

В эти выходные в Москве прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева показала отличные программы на новый сезон. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

На контрольных прокатах сборной России Валиева показала короткую программу под музыку из кинофильма "50 оттенков серого", а в произвольной программе выступала в образе "Черной пантеры".

"Мне очень понравились контрольные прокаты, видно, кто что готовит на сезон, чем занимается. Что касается Валиевой, меня часто о ней спрашивают, но у нас есть ведь много и других хороших девочек. Я была рада увидеть Камилу на льду, ее новые короткую и произвольную программы, программы отличные. Она показала все, что смогла", - сказала Тарасова.

Валиевой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022) и чемпионкой Европы (2022). Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.