Коган: наибольшую готовность на контрольных прокатах фигуристов показали спортивные пары

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России отметил, что спортсмены показали разнообразные и интересные программы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Спортивные пары показали наибольшую готовность на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Контрольные прокаты прошли 16-17 сентября на арене "Мегаспорт" в Москве.

"Контрольные прокаты - один из этапов подготовки нашей команды к сезону, и этот этап прошел довольно успешно. На данный момент наибольшую готовность продемонстрировали спортивные пары, однако судить пока рано - все будут подходить к пику своей формы в разное время, в зависимости от стартов. Впечатление от катания наших фигуристов специалисты федерации расценивают как позитивное, спортсмены показали разнообразные и интересные композиции", - сказал Коган.