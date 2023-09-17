17 сентября, 19:36
Фигурное катание

Тарасова: фигуристы Степанова и Букин показали, что являются лидерами сборной России

Выступление на контрольных прокатах стало для танцоров на льду первым после полуторагодичного перерыва

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, показали на контрольных прокатах, что являются лидерами сборной России. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Для дуэта этот прокат стал первым после полуторагодичного перерыва - Степанова уходила в декрет.

"Прекрасно, что они вернулись, это просто прекрасно. Они замечательно выступили, я за них очень рада. Это лидеры нашей сборной, и они это показали на прокатах", - сказала Тарасова.

Букину 30 лет, Степановой - 28, они являются двукратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы, участниками Олимпийских игр 2022 года в Пекине. 

Теги:
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
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