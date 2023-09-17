Гончаренко: фигуристка Валиева раскрылась с новой стороны на контрольных прокатах

Спортсменка показала короткую программу под музыку из кинофильма "50 оттенков серого", а в произвольной программе выступала в образе "Черной пантеры"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева раскрылась с новой стороны в своих программах, показанных на контрольных прокатах сборной России. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

На контрольных прокатах сборной России Валиева показала короткую программу под музыку из кинофильма "50 оттенков серого", а в произвольной программе выступала в образе "Черной пантеры".

"Контрольные прокаты оставили очень яркие впечатления, в этом сезоне как никогда очень много ярких и качественных постановок. Валиева меня потрясла в короткой программе, мы знаем ее как великую спортсменку, и, казалось бы, куда лучше, но она показывает новые программы, раскрывается с новой стороны. Меня очень порадовала Вероника Жилина, она не стала облегчать свою программу на прокатах. Видно, что она повзрослела в плане катания и выразительности", - сказала Гончаренко.

Также она поделилась впечатлениями от выступлений мужчин. "Очень интересная программа у Марка Кондратюка, своим драйвом, энергетикой он всех заряжает и ведет за собой, не все у него получилось, но на контрольных прокатах и не должно все получаться. Интересные очень постановки у Саши Самарина, мне кажется, ему очень подходят эти программы. Женя Семененко тоже показал прекрасные программы, очень артистично катался в произвольной программе Матвей Ветлугин, но прыжковая часть подкачала", - отметила собеседница агентства.

"Прокаты состоялись, они были очень интересными, прошли на хорошем уровне. Какие-то выводы по ним делать рано, но, думаю, нас ожидает очень интересный сезон", - заключила Гончаренко.