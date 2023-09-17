"Фигуристы меня поддержали". Гуменник рискует лишиться программы из-за музыки Rammstein

После жалобы общественного деятеля спортсмену рекомендовали не показывать короткую программу под музыку немецкой группы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Фигуристы сборной России во второй день контрольных прокатов, которые открывают новый сезон, продемонстрировали произвольные программы. Однако главной темой дня стала короткая программа, которую зрители в эти выходные не увидели, - постановка победителя финала Гран-при России Петра Гуменника на композицию Sonne немецкой группы Rammstein.

В субботу Гуменник, к удивлению многих, исполнил прошлогоднюю короткую программу. Вскоре после выступления он сообщил, что накануне отъезда на контрольные прокаты в Москву по независящим от него обстоятельствам он был вынужден отказаться от новой постановки.

Подробности на следующий день сообщила его тренер Вероника Дайнеко. В социальной сети она опубликовала сообщение, из которого стало понятно, что на программу Гуменника поступила жалоба от малоизвестного общественного деятеля, которому не понравилось, что российский фигурист поставил программу на песню немецкой группы. Тренер, передавая содержание жалобы, написала, что "Rammstein - это непатриотично, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение".

Письмо ей показала заслуженный тренер РФ Тамара Москвина, отметив, что в числе его адресатов значится даже Министерство спорта РФ. Она же рекомендовала Дайнеко не демонстрировать эту программу. Уже в конце контрольных прокатов тренер Гуменника подтвердила подлинность публикации, отметив, что не хотела выставить Москвину "злыднем". "На самом деле она нас оберегала. Как мудрый человек, она нас попыталась выручить", - отметила она.

Окончательное решение в итоге, если верить тренеру, было именно за ними, потому что Федерация фигурного катания на коньках России программу не запрещала, хотя и рекомендовала ее не исполнять, по словам Дайнеко.

Поддержка коллег

"Нет, конечно", - ответил исполняющий обязанности президента федерации Антон Сихарулидзе на вопрос ТАСС о том, запрещала ли организация использовать музыку группы Rammstein. Более обстоятельно о ситуации федерация не высказывалась.

Зато о ней успели высказаться многие фигуристы, исполнявшие в воскресенье произвольную программу. Самым ярким получилось заявление 19-летнего Матвея Ветлугина. "Эта ситуация - бред. Петя в раздевалке сказал нам, что эта программа нравилась и федерации, и судьям, и Первому каналу. И отменять ее и заменять на другую только по доносу - это слишком, - сказал фигурист. - Он работал над этой программой несколько месяцев, это титанические усилия. Я не понимаю: если мы жалуемся на отмену русской культуры, то это плохо. Но чем эта ситуация отличается от таких случаев? У искусства нет национальности", - отметил он.

Поддержали Гуменника и более опытные фигуристы. В их числе чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. "Обидно, ведь спортсмен готовил программу четыре месяца, - сказала она. - Это всегда удар по эмоциональному состоянию. Знаю Петю, он кайфовал - он любит Rammstein, кайфовал всем сердцем. Обидно, но я не удивлена. Хочу пожелать Пете удачи и сил - моральных и физических. Есть еще альтернатива року, старая классика".

Ведущий контрольных прокатов, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков выразил надежду, что Гуменник все же исполнит новую короткую программу. "Знаешь, что я хочу тебе пожелать? Чтобы все-таки зрители увидели ту короткую программу, которую ты приготовил на этот сезон. Чтобы когда-нибудь вся эта ерунда закончилась и мы уже могли просто кататься и заниматься нашим любимым делом", - сказал он.

Гуменник поблагодарил коллег за поддержку. "Мне сегодня сообщили, что многие спортсмены поддержали меня, - сказал он. - Надеюсь, что это повернется так, что мне будет разрешено катать [программу под музыку Rammstein]. Пока я не знаю, кто запретил и каким образом".

Как дальше будет развиваться ситуация - непонятно. "Все находятся в ожидании, но в ожидании чего, мы не знаем, - сказала Дайнеко. - Ищем вторую программу - все, что мы можем сейчас сделать. Как повернется ситуация, я не знаю".

Рыбалка в помощь

К другим событиям воскресенья можно отнести произвольную программу Камилы Валиевой на саундтрек к фильму "Черная пантера" и первое после резонансного побега из дома в конце августа выступление Алины Горбачевой, которая осталась не до конца довольна своим прокатом. В парах впервые произвольную программу показала чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная, ее партнером является муж Георгий Куница. Чемпионы Европы 2020 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский дебютировали под руководством Транькова - в межсезонье они ушли от Москвиной после восьми лет сотрудничества.

Выступать российские фигуристы пока могут только на внутренних соревнованиях - Международный союз конькобежцев (ISU) не спешит следовать рекомендации Международного олимпийского комитета допускать их в нейтральном статусе. Несмотря на отсутствие зарубежных турниров, фигуристы сборной сохраняют мотивацию тренироваться и выступать. Чемпиону Европы 2020 года Дмитрию Алиеву в этом помогает рыбалка. "Я этим вдохновляюсь, отдыхаю. Самый большой трофей - щука около двух килограммов", - рассказал 24-летний фигурист.