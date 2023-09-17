Футболист "Реал Сосьедад" Захарян вышел на замену в матче с "Реалом"

Команда россиянина уступила со счетом 1:2

ТАСС, 17 сентября. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вышел на поле в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу с мадридским "Реалом". Встреча завершилась победой "Реала" со счетом 2:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Федерико Вальверде (46-я минута) и Хоселу (60). У проигравших отличился Андер Барренечеа (5). Захарян вышел на поле на 81-й минуте, заменив Брайса Мендеса.

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа. Полузащитник провел в составе команды третий матч в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.

"Реал" одержал пятую победу в пяти матчах чемпионата Испании и с 15 очками возглавляет турнирную таблицу. "Реал Сосьедад" потерпел первое поражение в сезоне и с 6 очками располагается на 11-й строчке. В следующем туре "Реал" 24 сентября в гостях сыграет с "Атлетико", "Реал Сосьедад" в тот же день примет "Хетафе".

20 сентября команды проведут матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Реал" примет германский "Унион", "Реал Сосьедад" на своем поле сыграет с итальянским "Интером".