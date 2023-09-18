Глава УЕФА заявил, что сборная России вернется к соревнованиям только после окончания СВО

Чеферин также объяснил прекращение сотрудничества с "Газпромом"

ТАСС, 18 сентября. Российские сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) только после окончания специальной военной операции (СВО). Об этом сербскому телеканалу Sportklub заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

"Россия вернется в футбол только тогда, когда закончатся события на Украине", - сказал Чеферин.

Глава УЕФА также объяснил прекращение сотрудничества с "Газпромом". "Это просто должно было быть сделано как некий символический акт, во время матчей, которые смотрят сотни миллионов людей, рекламировать эту компанию сложно. Мне очень жаль, но мы должны были это сделать. Но стоит признать, что чаще всего на эту тему жалуются те, кто до сих пор покупает газ у одной и той же компании", - отметил Чеферин.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В тот же день УЕФА сообщил о разрыве спонсорского контракта с "Газпромом".

"Газпром" был официальным спонсором Лиги чемпионов с 2012 года. В 2021 году компания подписала новое партнерское соглашение с УЕФА, которое было рассчитано до 2024 года.