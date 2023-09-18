Российская теннисистка Калинская поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA

Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко

ТАСС, 18 сентября. Россиянка Анна Калинская поднялась с 92-го на 77-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На прошлой неделе Калинская дошла до четвертьфинала турнира категории WTA 250 в японской Осаке, где уступила американке Эшлин Крюгер.

Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко, второе место занимает польская теннисистка Ига Свёнтек, третье - американка Коко Гауфф. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, опустившаяся с 12-го на 13-е место. В первую сотню рейтинга из россиянок также входят Людмила Самсонова (17-е место), Вероника Кудерметова (19), Екатерина Александрова (20), Анастасия Потапова (26), Анна Блинкова (40), Мирра Андреева (57), Элина Аванесян (62), Камилла Рахимова (75), Анастасия Павлюченкова (82) и Диана Шнайдер (83).