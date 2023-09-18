"За россиян не заступились бы". Реакция теннисного мира на дисквалификацию Халеп за допинг

В пробе румынской спортсменки в 2022 году обнаружили запрещенное вещество роксадустат

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп 12 сентября была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ТАСС рассказывает о деле спортсменки.

Небольшие следы запрещенного вещества в организме Халеп выявили в допинг-пробе от 29 августа 2022 года. Румынка была временно отстранена от соревнований 21 октября 2022 года. В ее пробе обнаружили роксадустат, который внесен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством. Второе обвинение было связано с нарушениями в биологическом паспорте спортсменки.

Румынка отрицает обвинения в намеренном употреблении запрещенных веществ. По ее версии, запрещенное вещество попало в организм при употреблении пищевых добавок, в составе которых не были указаны эти вещества. Спортсменка собирается оспаривать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), а также судиться с производителями добавок.

"Моя борьба продолжается. Я продолжаю тренироваться и делать все от себя зависящее, чтобы очистить свое имя от этих ложных обвинений и вернуться на корт, - сказала Халеп. - Я намерена обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде и использовать все средства правовой защиты против компании по производству пищевых добавок".

"Двойные стандарты"

Допинговый скандал Халеп стал самым громким в теннисе со времен "мельдониевого дела" россиянки Марии Шараповой. В 2016 году в допинг-пробе бывшей первой ракетки мира был обнаружен мельдоний. Победительница пяти турниров Большого шлема собрала в Лос-Анжелесе пресс-конференцию, на которой рассказала о положительной допинг-пробе и призналась, что употребляла ставшее запрещенным вещество. При этом она подчеркнула, что не знала о том, что спортсменам нельзя употреблять мельдоний, так как не ознакомилась с новыми антидопинговыми правилами. Шарапову дисквалифицировали на два года, позже срок дисквалификации сократили до 15 месяцев.

Тогда многие известные теннисисты, в том числе и Халеп, осудили Шарапову за нарушение антидопинговых правил. Румынка заявила, что больше никогда не будет пожимать руку Шараповой, а также подчеркнула, что всегда консультируется с компетентными людьми, чтобы исключить применение допинга. Позже она назвала возвращение Шараповой к соревнованиям "плохим примером для детей". К критике присоединились бывшие первые ракетки мира британец Энди Маррей, датчанка Каролин Возняцки, победительница двух турниров Большого шлема чешка Петра Квитова и другие.

Нашлись и те, кто поддержал Шарапову. За россиянку вступились многократные победители турниров Большого шлема серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и ее главная соперница американка Серена Уильямс. Не отвернулись от Шараповой и некоторые ее спонсоры, а производитель теннисной экипировки компания Head практически сразу продлила с ней контракт, из-за чего о прекращении сотрудничества с экипировщиком задумался Маррей, однако решил этого не делать.

На протяжении всего процесса многие теннисисты выражали свою поддержку Халеп и практически никто не осуждал ее после того, как румынку признали виновной в нарушении антидопинговых правил. Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон в начале расследования заявлял, что никогда не сомневался в порядочности Халеп. Победитель Открытого чемпионата США 2014 года хорват Марин Чилич в своих социальных сетях написал, что решение о виновности и дисквалификации Халеп ничего не значит. Профсоюз теннисистов-профессионалов объявил о том, что готов оказать румынке поддержку в ее апелляциях, а также назвал переносы слушаний по ее делу несправедливыми и неприемлемыми.

По мнению заслуженного тренера России Виктора Янчука, Шарапову жестко критиковали коллеги в женском туре, потому что она была одним из лидеров мирового тенниса. "К ней было гораздо больше внимания на корте и за его пределами, она была настоящей суперзвездой. Халеп даже в последнее время, когда играла, уже утратила лидерство, поэтому к ней совершенно другое отношение", - сказал Янчук ТАСС.

Он отметил, что если бы такое обвинение предъявили кому-то из россиян, то они вряд ли бы получили такую поддержку. "Возможно, то, что Шарапова представляла Россию, тоже сыграло свою роль. Я не думаю, что кто-то заступился бы за российского спортсмена, окажись он в такой ситуации, такой поддержки, как у Халеп, точно не было бы", - добавил собеседник агентства.

Шансы Халеп вернуться в профессиональный спорт

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал ТАСС, что ему непонятно, почему к теннисисткам возникло такое разное отношение. "Мельдоний не дает никакого эффекта теннисистам, он не помогает игрокам показывать более высокие результаты, и сам факт признания мельдония допингом был ошибочным. У Халеп совершенно другое дело, но почти все встают на ее сторону", - сказал собеседник агентства.

"К сожалению, в западных странах нередко проявляются двойные стандарты и неравное отношение к людям. Я не могу сказать что-то плохое в адрес Халеп, я не знаю всех нюансов дела, не расследую его. Зачастую спортсмены не знают, что они употребляют, но, на мой взгляд, они и не должны в этом разбираться, у них для этого есть доктора", - добавил Чесноков.

Сейчас бывшей первой ракетке мира, дважды побеждавшей на турнирах Большого шлема, 31 год. Дисквалификация Халеп завершится 6 октября 2026 года. По мнению экспертов, если Халеп не оспорит дисквалификацию, то уже не вернется в профессиональный спорт.

"Ей уже 31 год, она пропустила год, нигде не играла, потеряла свой рейтинг. Через четыре года уже не будет смысла возвращаться, свои былые позиции она вряд ли вернет, поэтому, скорее всего, это конец ее карьеры", - сказал Янчук.

Похожее мнение высказал Чесноков. "Я думаю, такая дисквалификация - это смертный приговор практически для любого игрока. В этом году Микаэль Имер (шведский теннисист - прим. ТАСС) решил завершить карьеру, потому что решил, что ждать 18 месяцев бессмысленно, а здесь четыре года. Конечно, она может попробовать вернуться, если захочет, но я думаю, если дисквалификацию не оспорить, шансов вернуться на какой-то высокий уровень немного", - сказал эксперт.

"Если вспоминать Шарапову, то она пробовала вернуться на корт, несколько лет играла, но особо больших успехов не добилась. При этом сейчас после трехлетнего перерыва возвращается Возняцки, и уже одерживает хорошие победы, так что нельзя сказать, что вернуться совсем невозможно", - заключил Чесноков.