Более полумиллиона человек в России приняли участие в забеге "Кросс наций"

В забеге приняли участие граждане новых регионов, подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Свыше 500 тыс. человек приняли участие во Всероссийском дне бега "Кросс наций", который прошел с 16 по 17 сентября в 84 регионах страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба Министерства спорта РФ.

"За 20 лет забег "Кросс наций" в нашей стране стал по-настоящему всенародным спортивным праздником, более полумиллиона жителей России вышли на старт в разных субъектах в этом году, - сказал Чернышенко. - В забеге приняли участие граждане новых регионов, что наглядно демонстрирует их интеграцию в спортивную жизнь страны. Такие соревнования, реализуемые в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", помогают в достижении цели, поставленной президентом России Владимиром Путиным: к 2030 году доля граждан, регулярно занимающихся спортом, должна быть не менее 70%".

В "Кроссе наций" в 2023 году приняли участие жители более 100 городов страны, больше всего спортсменов - порядка 20 тыс. человек - вышли на старт в Казани и Екатеринбурге. Крупнейшие региональные старты также состоялись в Санкт-Петербурге, Уфе, Брянске, Сыктывкаре, Чебоксарах, Волгограде, Оренбурге и Ханты-Мансийске. Впервые в "Кроссе наций" приняли участие жители Запорожской и Херсонской областей, забеги состоялись в Скадовске и Мелитополе.

"Юбилейный "Кросс наций" подтвердил, что спорт действительно становится нормой жизни для жителей страны, мы видим, что качественно растут результаты забегов, а все больше тренеров и спортсменов рассматривают Всероссийский день бега как этап подготовки к крупным стартам. Но в то же время во многих регионах "Кросс наций" становится важным городским событием, собирающим десятки тысяч человек на один из самых ярких праздников спорта в России", - отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Всероссийский день бега "Кросс наций" проводится в РФ ежегодно с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.