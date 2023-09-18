Тарасов рассказал, почему на Московский марафон не пригласили элитных иностранных бегунов

Директор мероприятия отметил, что со следующего года иностранцы будут приглашаться на марафон

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Организаторы Московского марафона 2023 года не пригласили сильных иностранных спортсменов на забег, потому что решили дать россиянам возможность выявить лучшего в своем кругу. Об этом ТАСС сообщил директор Московского марафона Дмитрий Тарасов.

Юбилейный, 10-й Московский марафон состоялся 17 сентября. На него было зарегистрировано рекордное количество участников - 38 тысяч человек.

"Мы в этом году передумали приглашать сильных иностранных спортсменов, - сказал Тарасов. - Решили дать возможность россиянам побороться друг с другом и определить лучшего среди них. Со следующего года иностранцы обязательно будут. Это будет стимулировать россиян бежать быстрее".

Победителями Московского марафона стали Дмитрий Неделин и Луиза Дмитриева, в забеге на 10 км первенствовали Владимир Никитин и Светлана Аплачкина.

В середине июня в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о создании Марафонской лиги БРИКС на основе трех крупнейших российских марафонов - в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Основой для создания лиги станут российские марафоны: Московский марафон, петербургский марафон "Белые ночи" и Казанский марафон. В перспективе Марафонская лига БРИКС объединит в единую серию крупнейшие международные забеги.

В рамках первого этапа проекта (2023-2024 гг.) планируется создание марафонской лиги внутри Российской Федерации. Вторым этапом, запланированным на 2025 год, станет включение в состав участников лиги крупнейших марафонов стран БРИКС. Всего планируется объединить до 10 стартов.