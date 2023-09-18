Условия допуска российских скейтбордистов к турнирам опубликуют в ближайшие недели

Российские и белорусские скейтбордисты смогут вернуться к выступлениям на международных соревнованиях с 1 января

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Международная федерация скейтбордигна (World Skate) в ближайшие недели сформирует критерии допуска российских спортсменов к соревновнованиям. Об этом ТАСС заявил президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

"Я как раз летал сейчас в Лозанну, чтобы лично обсудить текущую ситуацию с президентом международной федерации [Сабатино Араку], - сказал Вдовин. - Ее отношение к нам, к слову, по-прежнему лояльное, как и всегда было. Они сохранили мне статус посла международной федерации, а проведенный нами в начале сентября в Москве Grand Skate Tour получил высокую оценку. В течение ближайших недель будут разработаны критерии допуска".

"Желание президента международной федерации таково, чтобы эти критерии были выполнимы для нас, чтобы были учтены наши предложения. Мы также перейдем в режим работы по данному вопросу. Не думаю, что там будут требования подписать декларации или осудить что-либо, но руководство международной федерации говорит о том, что Международный олимпийский комитет проводит жесткую линию", - добавил собеседник агентства.

Российские и белорусские скейтбордисты смогут вернуться к выступлениям на международных соревнованиях с 1 января 2024 года.