18 сентября, 06:20
ММА

Депутат Курултая Башкирии Монсон планирует обучать грэпплингу нарушивших закон подростков

Джефф Монсон отметил, что будет проводить мастер-классы для детей и трудных подростков

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон планирует обучать грэпплингу нарушивших закон подростков. Об этом спортсмен и депутат рассказал ТАСС.

"Я буду проводить мастер-классы для детей и трудных подростков, - сказал Монсон. - Также планирую встречаться с детьми и подростками в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Республики Башкортостан. Им нужно дать возможность потренироваться на занятиях по грэпплингу".

Монсону 52 года. В сентябре его избрали депутатом Государственного собрания - Курултая Башкирии. 

Теги:
ММА
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