Ближайшим международным стартом российских скейтбордистов может стать чемпионат мира

14 сентября российских и белорусских спортсменов допустили к участию в соревнованиях с 1 января 2024 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Первым международным стартом для российских скейтбордистов после снятия санкций со стороны Международной федерации скейтбординга (World Skate) может стать чемпионат мира 2024 года в ОАЭ. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

"На Олимпиаду в Париже нам уже не отобраться, - сказал Вдовин. - Только если будет исключительное решение, например, добавят дополнительную квоту для нейтральных спортсменов. И говорить, что мы счастливы от таких форм допуска к соревнованиям, - преждевременно. Хочется также сказать, что сейчас нам важно действовать в кооперации с другими нашими федерациями по видам спорта, Минспортом и Олимпийским комитетом России, обмениваться опытом в текущих условиях".

"Ближайшим соревнованием, на котором мы сможем выступить, может стать чемпионат мира в Шардже в январе-феврале 2024 года. Он отборочный, но мы уже не успеем набрать квалификационных баллов. Пропустив одно-два соревнования, догнать остальных не получится. Здесь надо понимать, что мы пропустили больше, и это отставание нам не догнать", - добавил глава федерации.

14 сентября исполком World Skate принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.