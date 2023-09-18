Мамиашвили: UWW не давал россиянам рекомендаций по рукопожатиям на чемпионате мира

Президент Федерации спортивной борьбы России отметил, что задачей спортсменов является завоевание олимпийских лицензий

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Объединенный мир борьбы (UWW) не рекомендовал россиянам отказываться от рукопожатий с украинцами во время чемпионата мира. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Никто к ребятам не подходил с таким вопросом, просто предупредили, чтобы реагировали адекватно, - сказал Мамиашвили. - Это вопрос остро встал перед Международным олимпийским комитетом после эпизода с фехтовальщицами - наша девочка традиционно сделала шаг навстречу сопернице для рукопожатия, а та ее остановила оружием, затем была дисквалификация, а вслед за этим украинка чуть ли не персональное приглашение на Олимпиаду получает. Но во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары, с рукопожатия начинались все баталии и ими же заканчивались, и не важно - побежден ты или выиграл".

"Самое главное сейчас в другом - мы приехали в Белград выполнить нашу задачу, завоевать олимпийские лицензии. Две у нас уже есть, уверен, доберем еще. Соревнования только начались", - добавил он.

16 сентября в четвертьфинале турнира в весовой категории до 61 кг россиянин Абасгаджи Магомедов победил украинца Валентина Блесецкого. После поединка украинский спортсмен не пожал руку россиянину.

В апреле UWW допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе. Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.