Монсон откроет приют для бездомных и центр для наркозависимых в Башкортостане

Боец рассказал, что в планах открытие центра помощи уязвимым слоям населения в Черниковке

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон планирует открыть в Башкортостане приют для бездомных и центр для наркозависимых. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Планирую открыть приют для бездомных, - сказал Монсон. - Питание будет предоставляться ежедневно, а также будет помощь в поиске постоянного жилья. Также в планах есть открытие центра помощи уязвимым слоям населения в Черниковке, где жители района смогут получить направление к врачу, найти информацию о работе, жилье, а также получить информацию о лечении наркозависимости и алкоголизма - общедоступный ресурсный центр".

Монсону 52 года, на данный момент он является действующим спортсменом. В сентябре он был избран депутатом Государственного собрания - Курултая Башкирии.