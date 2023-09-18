В "Оренбурге" рассказали о ситуации с получением гражданства РФ аргентинскими игроками

Габриэль Флорентин отказался от идеи получить российское гражданство, рассказал спортивный директор клуба

ТАСС, 18 сентября. Вопрос с получением гражданства РФ рассматривается в отношении двух аргентинских футболистов "Оренбурга" - Брайана Мансильи и Лукаса Веры. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

"В отношении кого рассматривается гражданство РФ? В отношении Веры и Мансильи. В отношении Габриэля Флорентина пока нет. Не знаю, почему он отказался", - сказал Андреев.

Мансилье 26 лет, в сезоне-2022/23 он выступал за "Оренбург" на правах аренды, перейдя из аргентинского "Расинга", 1 июля "Оренбург" выкупил футболиста. В текущем сезоне он провел семь матчей в разных турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи. Вере 26 лет, он выступает за "Оренбург" с 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил один гол и отдал две голевые передач в семи играх.