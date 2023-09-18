Тарасова считает личным делом Гуменника и его тренера выбор программы фигуриста

Заслуженный тренер СССР отметила, что ей понравилась программа фигуриста

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Выбор музыки для короткой программы серебряного призера чемпионата России по фигурному катанию Петра Гуменника - это дело спортсмена и его тренера. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Мне очень понравилась программа Петра. Рекомендации по музыке? Только не от безграмотных людей, которые эти письма пишут, - сказала Тарасова. - Почему они поменяли программу, если ФФККР (Федерация фигурного катания на коньках России) этого делать не запрещала, это их личное дело. Но они не борются за себя".

"Это музыка, это в первую очередь музыка, - подчеркнула Тарасова. - Я бы так сделала - пусть федерация, состоящая из 80 человек, примет решение. Пусть меня позовут. Нашу культуру во всем мире запрещают, еще и мы у себя в стране запрещать культуру начнем?"

В субботу на традиционных предсезонных контрольных прокатах в "Мегаспорте" Гуменник исполнил прошлогоднюю короткую программу. Вскоре после выступления он сообщил, что накануне отъезда на контрольные прокаты в Москву по независящим от него обстоятельствам он был вынужден отказаться от новой постановки композицию Sonne немецкой группы Rammstein. Подробности на следующий день сообщила его тренер Вероника Дайнеко - на программу Гуменника поступила жалоба от малоизвестного общественного деятеля, которому не понравилось, что российский фигурист поставил программу на песню немецкой группы.

Исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе в воскресенье подтвердил ТАСС, что организация не запрещала использовать музыку группы Rammstein.