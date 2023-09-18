В Ханты-Мансийске "Кросс нации" собрал рекордные 4,5 тыс. человек

Протяженность трассы массового забега составила 1,5 километра

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сентября. /ТАСС/. Всероссийский день бега "Кросс нации" в Ханты-Мансийске смог впервые собрать рекордные 4,5 тыс. участников - в два раза больше прогноза - благодаря культурным и спортивным активностям для жителей и прекрасной погоде. Об этом сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности директора "Юграмегаспорт" Артем Сухорущенко.

Ранее организаторы сообщали, что ожидали на старте около 2,5 тыс. жителей.

"Участие в массовом забеге приняли более 4,5 тыс. человек. В этом году мы постарались создать больше возможностей для интересного времяпровождения для жителей города всей семьей и привлечь больше внимания к "Кроссу нации" и не прогадали. Погода также благоволила легкой пробежке на трассах Центра зимних видов спорта. Кроме того, с каждым годом в Югре все больше жителей стремятся к активному образу жизни и занятиям спортом", - отметил Сухорущенко.

Протяженность трассы массового забега составила 1,5 километра. Также все желающие могли поиграть в снежки, сразиться в шашки яблоками и шишками, семейные команды участвовали в арбузном забеге, в ходе которого мама, папа и ребенок переносили арбузы из одного бассейна в другой за определенное время, можно было покататься на лошадях, посмотреть на выступления юных дзюдоистов и боксеров, поиграть в аэрохоккей и лазертаг, посетить площадки ГТО.

Всероссийский день бега "Кросс нации" проводится в РФ ежегодно с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.