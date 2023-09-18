Тарасова: контрольные прокаты показали, что российские фигуристы находятся в хорошей форме

Заслуженный тренер СССР считает, что спортсмены могли бы успешно выступить на чемпионате мира

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы показали на контрольных прокатах, что находятся в хорошей форме. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Мне всегда очень нравились наши контрольные прокаты. Я рада была увидеть своих коллег, тренеров, спортсменов, посмотреть, что они подготовили на сезон, это всегда очень интересно. Кого-то отдельно выделить не могу, но мне кажется, что фигуристы находятся в хорошей форме, их уже можно было бы отправить на чемпионат мира. Понятно, что это только старт сезона, и они еще будут добавлять, но начало положено", - сказала Тарасова.

Контрольные прокаты сборной России проходили в Москве с 16 по 17 сентября. 1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.